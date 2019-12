Mehr aus dieser Rubrik

Spanien: Barça gewinnt Torspektakel – Real ohne Mühe

Auch dank einem einmal mehr überragenden Lionel Messi kam Barcelona gegen Mallorca zu einem ungefährdeten 5:2-Sieg. Dem Argentinier gelang ein Hattrick – sein insgesamt 35. in Spanien. Damit ist er neu alleiniger Rekordhalter vor Cristiano Ronaldo. Am Nachmittag hatte Real Madrid im Fernduell bereits vorgelegt: Der Rekordmeister schlug Espanyol Barcelona 2:0. Die Franzosen Raphaël Varane und Karim Benzema waren erfolgreich. In der Tabelle bleibt Barcelona damit einen Punkt vor den Madrilenen an der Spitze.

Italien: Juventus stolpert bei Lazio

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri verlor im Spitzenspiel des 15. Spieltags mit 1:3 bei Lazio Rom. Die Römer drehten die Partie dabei nach einem frühen Treffer von Ronaldo. Juventus liegt damit 2 Punkte hinter Inter Mailand, das am Freitag nicht über ein 0:0 gegen die AS Roma hinausgekommen war.