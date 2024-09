Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Glänzte mit einem Doppelpack Robert Lewandowski. imago images/AOP.Press

LaLiga: Barcelona siegt erneut – verliert aber ter Stegen

6. Sieg im 6. Spiel für Barcelona in LaLiga: Die Katalanen stehen weiter mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Beim Offensivspektakel in Villarreal siegte Barça gleich mit 5:1. Robert Lewandowski und Raphinha glänzten mit je einem Doppelpack. Dabei verschoss der polnische Goalgetter beim Stand von 3:1 noch einen Penalty. Für einen Wermutstropfen sorgte Torhüter Marc-André ter Stegen, der sich wohl eine schwere Knieverletzung zugezogen hat und mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste.

Ligue 1: Monaco auch ohne Embolo erfolgreich

Monaco hat den Ausrutscher von Paris St-Germain am Vortag (nur 1:1 bei Stade Reims) ausnutzen und punktemässig zum Leader der Ligue 1 aufschliessen können. Die Monegassen gewannen zuhause gegen Le Havre mit 3:1. Dabei stand mit Philipp Köhn nur 1 Schweizer in der Startelf. Denis Zakaria wurde zur Halbzeit eingewechselt, Breel Embolo blieb über 90 Minuten auf der Bank. Eliesse Ben Seghir und Folarin Balogun sorgten mit einem Doppelschlag vom 1:1 zum 3:1 (66./70.) für die Entscheidung.