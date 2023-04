Legende: Es hapert vor dem Tor Barcelona-Youngster Ansu Fati. Keystone/EPA/Sergio Perez

LaLiga: Barça sucht weiter vergebens nach Toren

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft erneut Punkte liegengelassen. Die Katalanen kamen bei Getafe nur zu einem 0:0. Dennoch liegt Barça souverän an der Spitze und hat den ersten Meistertitel seit 2019 fest im Blick: Titelverteidiger Real Madrid hat als erster Verfolger elf Punkte Rückstand. Der Leader blieb im dritten Pflichtspiel nacheinander ohne Tor.

Ligue 1: Nizza verliert vor Rückspiel gegen Basel

Dem OGC Nizza misslingt die Hauptprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League gegen Basel (am Donnerstag). Auswärts gegen Brest verloren die Südfranzosen 0:1. Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der 12. Minute. Nizza, das im Vergleich zum Duell gegen Basel mehrere Änderungen in der Aufstellung vorgenommen hatte, fand darauf keine Antwort mehr. Damit bleibt das Team von Trainer Didier Digard, bei dem der Schweizer Nationalspieler Jordan Lotomba noch immer verletzt fehlte, in der Meisterschaft seit dem 26. Februar ohne Sieg.