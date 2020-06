Legende: Nicht zufrieden Barcelona-Spieler Gerard Pique. imago images

Spanien: Barcelona mit Remis

Barcelona hat im engen Rennen um die spanische Meisterschaft wichtige Punkte liegen lassen. Gegen Celta Vigo kam die Mannschaft von Enrique Setien Solar nicht über ein 2:2 hinaus. Luis Suarez hatte die Katalanen in der 20. Minute in Führung gebracht, ehe Fjodor Smolow zum 1:1 ausglich (50.). 17 Minuten später brachte Suarez die Gäste erneut in Front. In der 88. Minute schoss Iago Aspas zum 2:2-Endstand ein. Damit könnte Real Madrid am Sonntag mit einem Sieg bei Schlusslicht Espanyol Barcelona mit einem Vorsprung von zwei Punkten in die letzten sechs Runden gehen.

England: Norwich scheitert nach Kloses Platzverweis

Premier-League-Schlusslicht Norwich hat im Viertelfinal des FA-Cups gegen Manchester United die Überraschung verpasst. Tragische Figur bei Norwichs 1:2-Niederlage nach Verlängerung war Timm Klose. Nach einer Notbremse kassierte der Schweizer in der 88. Minute die rote Karte. Den Siegtreffer für Manchester United erzielte Harry Maguire in der 118. Minute.