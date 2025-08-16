Legende: Hütet neu das Tor des FC Barcelona Joan Garcia. Keystone/EPA/Cati Cladera

LaLiga: Barça im Schongang

Meister FC Barcelona hat im ersten Saisonspiel auf Mallorca einen ungefährdeten 3:0-Sieg gefeiert. Raphinha (7.) und Ferran Torres (23.) brachten die Katalanen früh auf Kurs. Binnen nur 6 Minuten flogen dann auch noch zwei Mallorca-Spieler vom Platz. Zuerst sah Manu Morlanes (33.) die gelb-rote Karte, Stürmer Vedat Muriqi (39.) sah kurze Zeit später direkt Rot. Der Kosovare ging mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Goalie Joan Garcia und traf diesen im Gesicht. Lamine Yamal (94.) traf per Schlenzer zum Endstand.

2:0 von Ferran Torres gibt zu reden

Ligue 1: Zakarias Monaco erfolgreich

Die AS Monaco hat zum Saisonauftakt zuhause gegen Le Havre einen 3:1-Sieg gefeiert. Mit Captain Denis Zakaria stand nur ein Schweizer im Einsatz. Goalie Philipp Köhn ist nach dem Zuzug von Lukas Hradecky nur noch zweite Wahl, Breel Embolo (nicht im Aufgebot) soll gemäss Informationen von L'Equipe nicht mehr erwünscht sein. Für den Sieg gegen den Aufsteiger sorgten ein Eigentor sowie die Treffer von Eric Dier und Maghnes Akliouche (nach Vorlage von Zakaria). Der ehemalige YB-Stürmer Felix Mambimbi wurde bei Le Havre in der Schlussviertelstunde eingewechselt und feierte sein Debüt.

Resultate