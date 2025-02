Legende: Ein Herz vom Torschützen Robert Lewandowski freut sich. IMAGO/ZUMA Press Wire

LaLiga: Barcelona reicht Mini-Sieg

Der FC Barcelona ist wieder in Leader in Spanien. Den Katalanen reichte ein knapper 1:0-Heimsieg gegen Rayo Vallecano, um sich an die Spitze zu schieben. Robert Lewandowski erzielte den entscheidenden Treffer in der 28. Minute per Penalty. Noch vor der Pause wurde der vermeintliche Ausgleich der Gäste wegen einer strittigen Abseitsposition aberkannt. Barça liegt damit nach 21 absolvierten Partien punktgleich mit Real Madrid und einen Zähler vor Atletico Madrid auf Position 1 in LaLiga.

Valladolid entlässt Trainer Box aufklappen Box zuklappen Real Valladolid, der Klub von Eray Cömert, hat sich nach nur zwei Monaten wieder von seinem Trainer Diego Cocca getrennt. Das gab der Klub am Montag bekannt. Álvaro Rubio, Coach der zweiten Mannschaft, soll den Tabellenletzten auf das Spiel bei Athletic Bilbao am Sonntag vorbereiten.

