Legende: War als einziger erfolgreich Dani Olmo (rechts). Keystone/EPA/ALEJANDRO GARCIA

LaLiga: Barcelona macht nächsten Schritt Richtung Titel

Barcelona ist in der 33. Runde zu einem glanzlosen 1:0-Heimsieg gegen Mallorca gekommen. Damit bauten die Katalanen den Vorsprung an der Spitze auf den ersten Verfolger Real Madrid zumindest temporär auf 7 Punkte aus. Die «Königlichen» können am Mittwoch beim Gastspiel in Getafe wieder verkürzen. Den goldenen Treffer erzielte Dani Olmo kurz nach der Pause mit einem überlegten Abschluss durch die vielbeinige Mallorca-Abwehr.

Premier League: ManCity mit Last-Minute-Sieg

Im Duell zweier Teams im Kampf um die Champions-League-Plätze hat sich Manchester City spät mit 2:1 gegen Aston Villa durchgesetzt. Matheus Nunes avancierte in der 4. Minute der Nachspielzeit nach einem Zuckerpass quer durch den Sechzehner von Joker Jérémy Doku zum Matchwinner. Zuvor waren die «Citizens» früh durch Bernardo Silva in Führung (7.) gegangen. Marcus Rashford glich für die Gäste mittels Penalty aus (18.), nachdem Ruben Dias Villas Jacob Ramsey im Strafraum gefoult hatte. Manuel Akanji wurde bei City für die letzten Sekunden noch eingewechselt. In der Tabelle liegt Manchester City nun 4 Punkte vor Aston Villa (7.) auf Rang 3.

Legende: Durfte sich als Torschütze feiern lassen Bernardo Silva (rechts). Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Resultate