Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bundesliga: Bayern mit Pflichtsieg im Derby

Bayern München hat die Pflichtaufgabe erledigt und zum Auftakt der 11. Bundesliga-Runde einen 3:0-Heimsieg über Augsburg gefeiert. Damit baute der Rekordmeister die Führung auf Verfolger Leipzig (am Samstag gegen Hoffenheim) zumindest für eine Nacht auf acht Punkte aus. Die Bayern taten sich gegen defensiv kompakte Augsburger trotz viel Ballbesitz lange Zeit schwer. So bedurfte es eines Penaltys nach VAR-Intervention als Dosenöffner. Harry Kane (63.) traf oben rechts. Nach 92 Minuten wiederholten sich die Geschehnisse. Wieder lief Kane an, wieder traf er vom Punkt – diesmal unten links. 2 Zeigerumdrehungen später schnürte Kane mit seinem 15. Saisontor (und dem 50. BuLi-Treffer insgesamt) gar noch den Hattrick.

Ligue 1: Monaco schlägt Brest

In einem Schweizer Duell in Frankreich behielten Denis Zakaria und Breel Embolo (bis 68.) gegenüber Edimilson Fernandes (ab 22.) die Oberhand. Monaco feierte im Rahmen der 12. Runde einen 3:2-Heimsieg über Brest. Zum Matchwinner avancierte Doppeltorschütze Maghnes Akliouche.