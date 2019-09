Legende: Siegtorschütze für Real Karim Benzem. Getty Images

Spanien: Real rückt vor

Real Madrid hat sich im Schlagerspiel der Runde in Sevilla mit 1:0 durchgesetzt. Das Tor erzielte Karim Benzema in der 65. Minute. Der bald 32-jährige Franzose ist in einer beneidenswerten Form. Gegen Sevilla erzielte er sein 5. Tor in 5 Spielen. Dank dem Sieg liegt Real zusammen mit Athletic Bilbao an der Spitze. Erzrivale Barcelona liegt nach seiner samstäglichen Niederlage bei Aufsteiger Granada 4 Punkte zurück.

Primera Division Tabelle und Telegramme

Frankreich: Neymar erneut mit Siegtor

Wie bereits vor Wochenfrist hat Neymar Paris St. Germain zu einem 1:0-Sieg geschossen. Der brasilianische Stürmer traf in Lyon in der 87. Minute. Für Leader PSG war es im 6. Spiel der 5. Sieg. Lyon ist nur Neunter.

Legende: Erneut Mann des Spiels Neymar trifft auch im 2. Saisonspiel für PSG. Reuters

Ligue 1 Tabelle und Resultate

Italien: Erneuter Rassismusskandal

In Italien hat Franck Ribéry erstmals für seinen neuen Klub Fiorentina ein Tor erzielt. Der Franzose traf gegen Atalanta (ohne Remo Freuler) beim 2:2. Das Tordebüt von Ribéry wurde aber von einem Rassismus-Vorfall überschattet. Der Schiedsrichter musste das Spiel in der 1. Hälfte für mehrere Minuten unterbrechen, nachdem der brasilianische Florenz-Verteidiger Dalbert von Heimfans rassistisch beleidigt worden war und das Feld verlassen wollte.