Sheffield United, Tabellenletzter in der Premier League, hat sich nach fast 5 Jahren von Coach Chris Wilder getrennt. Das gab der Klub am Samstagabend bekannt. Die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Der 53-Jährige hatte die «Blades» aus der 3. in die 1. Liga geführt und in der vergangenen Saison als 9. den Klassenerhalt geschafft.