Bundesliga: Bochum mit Heimsieg

Bochum hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg gefeiert. Der VfL schlug zum Auftakt der 31. Bundesliga-Runde Hoffenheim zuhause 3:2. In der Tabelle liegt Bochum damit zumindest vorübergehend 3 Punkte vor Mainz, das nun auf dem Relegationsplatz klassiert ist. Die Mainzer empfangen am Sonntag den Tabellen-17. Köln. Nach 64 Minuten führten die Gastgeber 3:0. Andrej Kramaric brachte Hoffenheim noch einmal auf 2:3 heran, zu mehr reichte es den Gästen aber nicht mehr.

Premier League: Leicester zurück im Oberhaus

Nach einem Jahr Abwesenheit ist Leicester City zurück in der Premier League. Leeds United unterlag den Queen’s Park Rangers auswärts 0:4 und kann die «Foxes» nicht mehr von einem Aufstiegsplatz in der Championship verdrängen.

LaLiga: Real siegt dank Güler

Real Madrid hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Am 33. LaLiga-Spieltag gewannen die Madrilenen bei Real Sociedad San Sebastian 1:0. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Barcelona beträgt bei einem Spiel mehr 14 Punkte. Matchwinner für Real war Arda Güler. Der 19-jährige Türke traf in der 29. Minute nach einem schönen Spielzug.