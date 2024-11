Legende: Annäherung Berat Djimsiti (Atalanta) und Napolis Pasquale Mazzocchi. Imago/La Presse

Serie A: Napoli taucht gegen Djimsitis Atalanta

Serie-A-Leader Napoli hat im Spitzenspiel gegen Atalanta Bergamo eine empfindliche 0:3-Heimniederlage eingezogen. Überragender Akteur der Gäste, bei denen der gebürtige Zürcher Berat Djimsiti in der Abwehr durchspielte, war Ademola Lookman. Der Nigerianer erzielte die ersten beiden Treffer, Mateo Retegui erhöhte in der Nachspielzeit. Nach zuletzt 9 Spielen ohne Niederlage kassierte Napoli die 2. Saisonpleite. Davon profitierte im Sonntagabendspiel Inter: Die Mailänder schlugen mit Yann Sommer im Tor Venezia zu Hause 1:0 (Torschütze Lautaro Martinez/65.) und rückten bis auf einen Zähler an Napoli heran. Glück hatten Sommer und Co. in der 97. Minute, als der VAR den vermeintlichen Ausgleich wegen eines angeblichen Handspiels annullierte.

La Liga: Olmo sticht Lewandowski aus

Barcelona hat seine Leaderposition in LaLiga auf 9 Punkte ausgebaut. Das Flick-Team schlug Espanyol im Derby ungefährdet 3:1. Nach dem 3:0 in der 31. Minute konnte es sich die «Blaugrana» leisten, einen Gang zurückzuschalten. Ohne Treffer blieb Liga-Topskorer Robert Lewandowski. Für ihn sprang Dani Olmo mit 2 Toren in die Bresche.