Bologna gibt Führung aus der Hand – Hoffenheim so gut wie durch

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hatten das Nachsehen Bolognas Michel Aebischer und sein Teamkollege Jhon Lucumi (rechts) im Duell mit Milans Joao Felix. imago images/Spada LaPresse

Serie A: Bologna unterliegt Milan

Bologna mit dem Schweizer Remo Freuler in der Startelf hat das Auswärtsspiel bei der AC Milan trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:3 verloren. Der eingewechselte Santiago Gimenez (73.) und Christian Pulisic (79.) drehten das Spiel für die Mailänder innert sechs Minuten. In der Nachspielzeit machte erneut Gimenez den Deckel drauf.

Michel Aebischer griff ab der 61. Minute ins Spiel ein. Der dritte Schweizer in Diensten Bolognas, Dan Ndoye, fehlte aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Bologna verpasst nach dieser Niederlage den vorübergehenden Sprung auf die Champions-League-Plätze, während Milan auf zwei Punkte an den heutigen Gegner heranrückt.

Bundesliga: Hoffenheim trotz frühem Eigentor mit Punktgewinn

Hoffenheim hat sich in Wolfsburg einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf erkämpft. Trotz eines frühen Eigentors nach 18. Sekunden glich die TSG noch vor der Pause aus, am Ende resultierte ein 2:2. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun sechs Punkte. Der Schweizer Haris Tabakovic wurde in der 71. Minute eingewechselt.

Resultate