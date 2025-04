Legende: Jubeln über den historischen Finaleinzug Die Spieler von Bologna. Keystone/EPA/ELISABETTA BARACCHI

Coppa Italia: Bologna folgt Milan

Nach 51 Jahren hat Bologna wieder den Final des italienischen Cups erreicht. Das Team mit den Schweizern Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Empoli 2:1. Bologna startete mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ins Rückspiel und ging bereits in der 7. Minute durch Giovanni Fabbian in Führung. Freuler stand beim Heimsieg gut 80 Minuten auf dem Platz, Ndoye und Aebischer blieben ohne Einsatz. Bologna trifft im Final vom 14. Mai in Rom auf die AC Milan, die am Mittwoch im Stadtderby Inter bezwang.

LaLiga: Sevilla unterliegt Osasuna

Der FC Sevilla hat sich auswärts bei Osasuna knapp mit 0:1 geschlagen geben müssen. In der 25. Minute war Sevilla in Rückstand geraten. Stürmer Dodi Lukebakio sah nur sieben Minuten später die rote Karte. Bei Sevilla stand Djibril Sow während 78. Minuten auf dem Platz, Ruben Vargas stand verletzungsbedingt nicht im Aufgebot. Sevilla bleibt damit in der unteren Tabellenhälfte stecken, der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt nur fünf Punkte. Definitiv abgestiegen ist Eray Cömerts Valladolid nach einer 1:5-Niederlage Betis Sevilla mit Ricardo Rodriguez.

