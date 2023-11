Legende: In der Nati Kollegen, im Klub Gegner Die beiden Captains Michel Aebischer und Ricardo Rodriguez vor der Partie Bologna – Torino. IMAGO Images/La Presse

Serie A: Bologna neu 6.

Bologna mit seinem Schweizer Trio übertrifft in der Serie A weiterhin die Erwartungen. Nach dem 2:0-Heimsieg in der 13. Runde gegen Torino belegt die Mannschaft mit Michel Aebischer, Remo Freuler und Dan Ndoye neu den 6. Platz. Am Montagabend sorgten der italienische U21-Nationalspieler Giovanni Fabbian (56.) und Joshua Zirkzee (90.+1) mit ihren Toren für den Unterschied. Kurz vor dem 1:0 von Fabbian nach einer knappen Stunde hatte Freuler im Mittelfeld Landsmann Aebischer ersetzt. Ndoye spielte genauso durch wie auf Torinos Seite Ricardo Rodriguez.

LaLiga: Girona verliert Tabellenführung

Die Sensation des spanischen Fussballs hat sich einen Stolperer geleistet. Nach 5 Liga-Siegen in Serie kam der kleine FC Girona am Montag gegen Athletic Bilbao nicht über ein 1:1 hinaus und versäumte die Gelegenheit, den Giganten Real Madrid wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Beide Teams sind nach 14 Spieltagen punktgleich (35). Inaki Williams (67.) konterte für die Gäste rasch das Tor des Ukrainers Wiktor Tsihankow (55.).