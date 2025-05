Legende: Bedient Liverpool-Keeper Alisson Becker sitzt nach dem 2:2-Ausgleich frustriert auf dem Rasen. Keystone/EPA

Premier League: Liverpool taucht in Brighton

Brighton & Hove Albion hat gegen den englischen Meister Liverpool ein Ausrufezeichen gesetzt und wichtige Punkte im Kampf um einen möglichen Europacup-Platz geholt. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler gewann am vorletzten Spieltag der Premier League mit 3:2 gegen die «Reds» und eroberte damit Rang 8. Dieser kann am Ende der Saison unter bestimmten Voraussetzungen für die Teilnahme am internationalen Geschäft reichen. Yasin Ayari (32.), Kaoru Mitoma (69.) und Jack Hinshelwood (85.) trafen für die «Seagulls». Harvey Elliott (9.) und Dominik Szoboszlai (45.+1) hatten Liverpool zweimal in Führung gebracht.

