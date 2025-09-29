Serie A: Britschgi siegt mit Parma
Sascha Britschgi ist am Montag für Parma zu seinem erfolgreichen Debüt in der Serie A gekommen. Der 19-jährige Zentralschweizer kam in der Partie der 5. Runde gegen Torino im defensiven Mittelfeld 90 Minuten zum Einsatz und gewann 2:1. Beide Treffer Parma zum ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft erzielte der Argentinier Mateo Pellegrino. Britschgi hatte erst Ende August nach Italien gewechselt, nachdem er die ersten drei Super-League-Spiele noch für Luzern bestritten hatte.