Legende: Schoss zwar ein Tor, scheiterte aber vom Punkt kläglich Für Neymar und Co. gab es in Nantes ein böses Erwachen. Reuters

Frankreich: PSG taucht in Nantes

PSG und der Nordwesten Frankreichs – das scheint in dieser Saison nicht zu passen. Nachdem das Pariser Star-Ensemble Anfang Oktober in Rennes die bislang einzige Saisonniederlage kassiert hatte (0:2), setzte es nun auch in Nantes eine Pleite ab. Gegen die bestens aufgelegten und aufopferungsvoll kämpfenden «Kanarienvögel» verlor PSG mit 1:3. Bereits zur Pause hatte es nach den Toren von Randal Kolo Muani (4.), Quentin Merlin (16.) und Ludovic Blas (45.+6) 3:0 für den Aussenseiter geheissen. Neymar verkürzte zwar nach der Pause auf 1:3 (47.). Der Brasilianer scheiterte aber in der 59. Minute mit einem Foulpenalty kläglich.

Italien: Leader Milan spielt nur 2:2

Milan, der Tabellenführer der Serie A, hat in der 26. Runde bei Schlusslicht Salernitana nur 2:2 gespielt. Die Gäste gingen bereits in der 5. Minute in Führung, gerieten gegen das Team mit Ex-Bayern-Star Franck Ribéry aber nach 72 Minuten mit 1:2 ins Hintertreffen. Ante Rebic rettete den Mailändern mit seinem Treffer in der 77. Minute wenigstens noch das Remis. Stadtrivale Inter kann Milan am Sonntag mit einem Sieg gegen Sassuolo von der Ranglistenspitze verdrängen.