Legende: Treffsicher Zeki Amdouni. Imago/PA Images

Premier League: Burnley kassiert späten Ausgleich

Im Kellerduell der Premier League trennten sich das zweitletzte Burnley und das drittletzte Luton Town 1:1. Zeki Amdouni brachte die «Clarets» zuhause mittels Direktabnahme (36.) in Führung. Teamkollege Wilson Odobert hatte nach einem Sprint an die Grundlinie perfekt aufgelegt. Es war im 20. Liga-Spiel der 4. Treffer für den Schweizer Natistürmer. Doch Aufsteiger Luton konnte in der Nachspielzeit noch reagieren: Carlton Morris traf per Kopf zum Ausgleich (92.). Ein vermeintlich vorangegangenes Foulspiel wurde vom VAR nicht bestätigt. Damit verbleibt Burnley 4 Punkte hinter Luton und 5 hinter dem rettenden Platz 17 (Everton).