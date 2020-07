Real Madrid gewinnt in Bilbao dank einem Ramos-Penalty. Der Vorsprung auf Barcelona beträgt weiterhin 4 Punkte.

Legende: Der Mann der wichtigen Tore Sergio Ramos. Reuters

Spanien: Real Madrid mit wichtigem Auswärtssieg

Wie schon unter der Woche gegen Getafe sorgte Sergio Ramos auch beim Gastspiel Reals bei Athletic Bilbao für den Unterschied. Der Captain verwertete in der 73. Minute einen Elfmeter zum einzigen Tor der Partie. Ramos steht nun bei 20 erfolgreichen Penaltyversuchen in Serie. Und die Madrilenen steuern auf den 34. Meistertitel zu. Bei noch 4 verbleibenden Runden beträgt Reals Vorsprung auf Barcelona weiterhin 4 Punkte. Barça gab sich bei Villarreal keine Blösse und siegte am späten Abend 4:1.

Resultate Primera Division

Italien: Nach Lazio verliert auch Inter

Der 30. Spieltag der Serie A läuft ganz im Sinne von Juventus. Nachdem am Samstag bereits Juves erster Verfolger Lazio verlor (0:3 gegen Milan), gab es am Sonntag auch für das drittplatzierte Inter Mailand einen Nuller. Die «Nerazzurri» unterlagen Bologna zuhause trotz Führung und zwischenzeitlicher Überzahl mit 1:2. Inters Rückstand auf Leader Juve beträgt 11 Punkte. Atalanta fuhr bei Cagliari ohne Remo Freuler den 8. Sieg in Serie ein und liegt nur noch einen Zähler hinter Inter.