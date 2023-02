Legende: Zeigte bei der Premiere eine gute Leistung Enzo Fernandez, hier im Zweikampf gegen Fulhams Aleksander Mitrovic. IMAGO / Shutterstock

England: Chelsea nur mit Remis gegen Fulham

Chelsea kommt in der Premier League trotz seiner Rekordtransfers weiter nicht vom Fleck. Mit den 3 Winterzugängen Enzo Fernandez, Michailo Mudryk und Benoit Badiashile in der Startelf kamen die «Blues», die im Januar für 330 Millionen Euro eingekauft hatten, gegen Fulham an der Stamford Bridge nicht über ein 0:0 hinaus. Chelsea hatte zwar einige gute Torchancen, brachten aber nichts Zählbares zustande. Mit 30 Punkten nach 21 Spielen liegen die Londoner 9 Zähler hinter den Champions-League-Plätzen.

Deutschland: Augsburg bezwingt Leverkusen

Augsburg hat zum Auftakt des 19. Spieltages in der Bundesliga Leverkusen eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Ohne den verletzten Ruben Vargas siegte das Team von Enrico Maassen 1:0 und verschafft sich damit Luft im Abstiegskampf. Mergim Berisha belohnte in der 55. Minute eine kämpferische Vorstellung seines Teams mit seinem 6. Saisontreffer. Bayers Moussa Diaby hatte in der 1. Halbzeit nur den Pfosten getroffen. Leverkusen verlor nach zuletzt fünf Siegen am Stück zum zweiten Mal nacheinander.