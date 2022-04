England: Chelsea schlägt Palace

Chelsea hat den Final des FA-Cups erreicht und trifft dort am 14. Mai auf Liverpool. Im Halbfinal gegen Crystal Palace blieben die «Blues» am Sonntag lange ohne zwingende Chancen. In der 65. Minute erzielte Ruben Loftus-Cheek aber mittels wuchtigem Volley das 1:0, Mason Mount doppelte rund 10 Minuten später nach.

Spanien: Real erneut mit Comeback

Real Madrid, das Chelsea im Champions-League-Viertelfinal in extremis eliminiert hatte, siegte in Sevilla nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2. Karim Benzemas 25. Meisterschaftstreffer brachte dem Tabellenführer in der 92. Minute die drei Punkte. Ivan Rakitic und Erik Lamela hatten Real zwischen der 21. und 25. Minute geschockt. Der eingewechselte Rodrygo (50.) und Nacho (82.) glichen aus.

Frankreich: PSG siegt im Spitzenspiel

Mit dem 2:1 gegen den Tabellen-2. Marseille hat PSG einen wichtigen Schritt Richtung 8. Meistertitel in den letzten 10 Jahren gemacht. Bei 6 ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung des Leaders auf die Südfranzosen neu 15 Punkte. Neymar und Kylian Mbappé schossen die Treffer für PSG.