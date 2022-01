England: ManCity enteilt Chelsea

Manchester City hat seinen Vorsprung in der 20. Runde der Premier League ausbauen können. Die «Skyblues» setzten sich 1:0 bei Brentford durch und liegen neu 8 Punkte vor Chelsea und deren 9 vor Liverpool (ein Spiel weniger). Zum Matchwinner für ManCity avancierte Phil Foden, der nach 16 Minuten den einzigen Treffer der Partie erzielte. Die Gäste drückten nach dem Seitenwechsel auf das 2:0, kamen jedoch trotz klarer Überlegenheit nicht zu weiteren Toren. Zuvor hatte Chelsea einen herben Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen: Danny Welbecks Kopfballtor in der Nachspielzeit bescherte den Gästen aus Brighton das 1:1. Vor der Pause hatte Romelu Lukaku Chelsea in Führung gebracht (28.).