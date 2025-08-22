Legende: Hand vors Gesicht, Daumen nach unten Die Reaktion von Chelsea-Torschütze Joao Pedro hätte man eher von einem West-Ham-Fan erwartet. Imago/Sportimage

Premier League: Eiskalte «Blues» mit 1. Saisonsieg

Nach dem mageren 0:0 zum Saisonstart gegen Crystal Palace ist die Chelsea-Tormaschinerie im 2. Liga-Spiel warmgelaufen. Die «Blues» fegten West Ham United auswärts im Londoner Derby gleich mit 5:1 vom Platz.

Dabei hatten die «Hammers» vor Heimpublikum prima losgelegt: Lucas Paqueta brachte seine Farben bereits nach 6 Minuten in Führung. Ab da ging es bergab für die Gastgeber: Joao Pedro (23.) und Pedro Neto (34.) drehten die Partie rasch, dazwischen wurde ein Tor von West-Ham-Stürmer Niclas Füllkrug wegen knappem Abseits aberkannt.

In der Folge legten Enzo Fernandez (34.), Moises Caicedo (54.) und Trevoh Chalobah (58.) für Chelsea nach. Die effizienten Gäste benötigten für ihre 5 Treffer nur 7 Torschüsse.

Ligue 1: PSG wieder minimalistisch

Meister Paris St-Germain hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Im einzigen Freitagsspiel der Ligue 1 gewannen die Pariser gegen Angers 1:0 – mit demselben Resultat wie zum Auftakt bei Nantes. Diesmal war Fabian Ruiz mit einem Abstauber für das goldene Tor verantwortlich (50.). Stürmerstar Ousmane Dembélé hatte in der 1. Halbzeit einen Penalty verschossen. Für PSG war es der 19. (!) Pflichtspielsieg in Folge gegen Angers.

