Legende: Selten geworden Torjubel bei Chelsea – hier mit Cole Palmer (vorne) und Nicholas Jackson. Imago/Colorsport

Premier League: Schär verliert an der Stamford Bridge

Lichtblick für Chelsea in seiner mässigen Premier-League-Saison. Die «Blues» schlugen Newcastle United mit dem Schweizer Verteidiger Fabian Schär 3:2 und rückten bis auf einen Punkt an den Gegner heran. Allerdings bleibt das Team von Coach Mauricio Pochettino im Niemandsland der Tabelle (11.). Beim letzten Gegentor wurde Schär von Michailo Mudryk getunnelt.

LaLiga: Sevilla kassiert späten Ausgleich

Der FC Sevilla hat sich in der spanischen Liga bei Schlusslicht Almeria mit einem 2:2 begnügen müssen. Der einstige europäische Spitzenklub kassierte in der 95. Minute den Ausgleich. Nati-Spieler Djibril Sow war beim Stand von 0:1 aus Sicht von Sevilla in der 60. Minute ausgewechselt worden.

Bundesliga Frauen: Xhemaili gewinnt Schweizer Duell

Wolfsburg ist in der Frauen-Bundesliga durch ein 4:0 über Leipzig wieder bis auf einen Punkt an Leader Bayern München herangerückt. Jule Brand traf für die «Wölfinnen» doppelt, ihr 4:0 wurde von der Schweizerin Riola Xhemaili vorbereitet. Die Schweizer RB-Hüterin Elvira Herzog verschätzte sich vor dem 0:1 bei einem Eckball, bei den anderen Gegentoren war sie machtlos.