Premier League: City und Tottenham mit klaren Siegen

Manchester City hat im 4. Premier-League-Spiel den 4. Sieg eingefahren. Gegen Fulham kam das Team von Manuel Akanji, der nach Abwesenheit letzte Woche wieder durchspielte, zu einem 5:1-Sieg. Erling Haaland glänzte einmal mehr mit einem Hattrick. Für Zeki Amdouni und Burnley endete das Heimspiel gegen Tottenham mit einer Klatsche. Die «Spurs» fegten den Aufsteiger gleich mit 5:2 aus dem eigenen Stadion. Chelsea unterlag derweil Nottingham Forest zuhause mit 0:1. Auch für Nati-Verteidiger Fabian Schär endete der Samstag mit einer Niederlage. Sein Newcastle unterlag Brighton auswärts mit 1:3.

Ligue 1: Rieder mit erstem Einsatz, Monaco neuer Leader

Wenige Tage nach seinem Wechsel von YB zu Stade Rennes kam Fabian Rieder zu seinem Debüt. Dieses dauerte allerdings nur kurz. Der junge Mittelfeldspieler wurde in der 3. Minute der Nachspielzeit eingewechselt, zwei Minuten später war die Partie vorbei. Rennes kam auswärts bei Brest nicht über ein 0:0 hinaus. Neuer Leader wird nach der 4. Runde die AS Monaco mit Goalie Philipp Köhn, Denis Zakaria und dem verletzten Breel Embolo sein. Die Monegassen gelangten mit einem 3:0 zuhause gegen Lens zum 3. Sieg und profitieren von Marseilles Remis am Vortag in Nantes.

LaLiga: Bellingham rettet Real

Jude Bellingham hat Real Madrid den nächsten Sieg beschert. Er traf in der 95. Minute zum 2:1-Siegtreffer gegen Getafe, das spät um den Punktgewinn im Bernabeu gebracht wurde. Für Bellingham war es bereits der fünfte Treffer im vierten Ligaspiel für die «Königlichen».