Spanien: Betis taucht in Valencia

Nach sechs sieglosen Auftritten in der Liga hat Valencia zuhause gegen Betis Sevilla wieder einmal drei Punkte eingefahren. Der erste Treffer beim 3:0-Sieg fiel dabei erst nach 63 Minuten. In der Schlussphase legte Valencia noch zwei Tore nach. Bei den «Blanquinegros» spielte der Schweizer WM-Fahrer Eray Cömert in der Innenverteidigung durch. Real Madrid bleibt dank eines 2:1-Sieges gegen Cadiz Leader Barcelona auf den Fersen.

02:01 Video Archiv: Diese 26 Spieler reisen nach Katar Aus Sport-Clip vom 09.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

Italien: Juventus feiert Pflichtsieg

Tabellenschlusslicht Hellas Verona brachte Juventus Turin zwar defensiv kaum in Verlegenheit, dennoch bekundete die «Alte Dame» in Venetien mehr Mühe als erwartet. Dank eines Treffers von Moise Kean nach einer Stunde setzte der Klub aus dem Piemont seinen Aufwärtstrend aber weiter fort. Dank des 1:0-Erfolgs liegen die «Bianconeri» neu auf dem 4. Rang in der Serie A.