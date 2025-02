Per E-Mail teilen

Legende: Die Luft wird immer dünner Für Eray Cömert und Valladolid. mago/Ricardo Larreina Amador (Archiv)

LaLiga: Valladolid tief im Abstiegskampf

Eray Cömert verpasst mit Real Valladolid einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Das Tabellenschlusslicht aus dem Norden Spaniens kam zuhause gegen den direkten Konkurrenten Las Palmas nicht über ein 1:1 hinaus. Die Gäste von den Kanaren gingen zwar früh in Führung, mussten allerdings bereits ab der 29. Minute in Unterzahl agieren. Valladolid konnte die lange Überzahl trotz grosser Überlegenheit nicht vollends ausnutzen. Der Ausgleich in der 63. Minute durch Juan Latasa reichte lediglich noch dafür, dass der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze weiterhin 8 Punkte beträgt.

Ligue 1: Nächster Hattrick für Biereth

Die AS Monaco hat einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Stade Reims eingefahren. Mann des Spiels war einmal mehr Winter-Neuzugang Mika Biereth, der für alle Tore zuständig war. Dem Dänen gelang im 3. Liga-Heimspiel in Folge für sein neues Team ein Hattrick. Breel Embolo wurde bei den Monegassen nach 74 Minuten ausgewechselt und wartet mittlerweile seit dem 10. Januar auf einen Torerfolg. Denis Zakaria spielte im Mittelfeld durch, während Goalie Philipp Köhn wie gewohnt 90 Minuten auf der Bank weilte.

