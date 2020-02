Legende: Traf herrlich in die Maschen Napolis Torschütze Fabian Ruiz. imago images

Coppa Italia: Seltene Niederlage für Inter

Inter Mailand, der Tabellenführer der Serie A, hat sein Halbfinal-Hinspiel in der Coppa Italia überraschend verloren. Die «Nerazzurri» unterlagen zu Hause Napoli, dem Tabellen-Elften in der Meisterschaft, mit 0:1. Das Tor des Abends erzielte Fabian Ruiz mit einem herrlichen, leicht abgefälschten Weitschuss in der 57. Minute. Damit braucht Inter, das in 23 Serie-A-Runden bloss einmal verloren hat, im Rückspiel einen Sieg, um den Final der Coppa Italia zu erreichen.

Coupe de France: PSG mit Kantersieg weiter

Paris St. Germain ist ohne Probleme in den Halbfinal des französischen Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich beim Ligakonkurrenten Dijon mit 6:1 durch. Ein Eigentor durch Wesley Lautoa brachte PSG nach nur 47 Sekunden auf Kurs. Zwar konnte Dijon zum 1:1 ausgleichen, doch in der Folge drückte die Elf aus der Hauptstadt dem Spiel den Stempel auf. Ebenfalls im Halbfinal steht Lyon, welches das Prestige-Duell gegen Marseille zu Hause mit 1:0 gewann.