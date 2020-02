Coppa Italia: Milan und Juventus trennen sich 1:1

Es lief bereits die Nachspielzeit, als Cristiano Ronaldo per Handelfmeter das 1:1 erzielte. Damit gelang dem Portugiesen im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia gegen die AC Milan das wichtige Auswärtstor. Nach einer torlosen ersten Halbzeit waren die Mailänder in der 61. Minute dank Ante Rebic in Führung gegangen. Milan musste das Spiel aber in Unterzahl zu Ende spielen.

Copa del Rey: Real Sociedad vor erstem Cup-Final seit 1988

Real Socieded gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen den Zweitligisten CF Mirandés standesgemäss mit 2:1. Die Basken, die im Viertelfinal Real Madrid besiegt hatten, stehen damit vor ihrem ersten Cup-Final seit 1988. Das Siegtor erzielte Martin Ödegaard in der 42. Minute.

Coupe de France: Saint-Étienne im Halbfinal

Saint-Étienne steht nach einem 2:1-Sieg gegen SAS Épinal aus der 4. Liga im Halbfinal. Die Fussball-Amateure von Épinal verkauften ihre Haut teuer und konnten nach einem 0:2-Rückstand in der 62. Minute noch verkürzen. Zur Sensation reichte es am Ende aber nicht. Saint-Étienne trifft im Halbfinal auf Titelverteidiger Rennes, im anderen Halbfinal duellieren sich Lyon und PSG.