Legende: Schafften die Qualifikation für die «Königsklasse» Fabian Schär (l.) und Sven Botman. imago images / News Images

Premier League: Newcastle in der Champions League

Newcastle United hat sich in der Premier League nach ManCity und Arsenal als 3. Team für die Champions League qualifiziert. Newcastle genügte am vorletzten Spieltag ein 0:0 gegen Leicester, um erstmals seit der Saison 2002/03 an der «Königsklasse» teilzunehmen. Leicester droht dagegen 7 Jahre nach der Sensations-Meisterschaft der Abstieg. Der Rückstand auf Everton auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt vor dem letzten Spieltag 2 Punkte. Das Spiel war einseitig, Newcastle dominierte die Partie nach Belieben. Doch auch nach 23 Abschlüssen – davon landeten 3 am Pfosten – wollte das Tor nicht gelingen.

Serie A: Juventus geht nach Punkteabzug-Urteil unter

Juventus Turin schien im Duell mit Empoli Stunden nach dem Entscheid, der ihnen 10 Punkte kostete, unter Schock zu stehen. Bereits nach 21 Minuten lagen die Gäste mit 0:2 in Rückstand. Gleich nach der Pause fiel die Entscheidung mit dem 0:3 (47.). Federico Chiesas 1:3 vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wurde durch Empoli, das ab der 68. Minute mit dem Schweizer Nicolas Haas agierte, mit dem 4:1-Endstand in der Nachspielzeit (90.+2) beantwortet.