Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Matchwinner für Lazio Felipe Caicedo. Keystone

Italien: Caicedo schiesst Lazio in 98. Minute zum Sieg

Lazio Rom ist dank 2 Toren in der Nachspielzeit in der Serie A zum 8. Sieg in Folge gekommen. Die Römer lagen bis in die 93. Minute in Cagliari mit 0:1 zurück, bevor der Spanier Luis Alberto und der Ex-Basler Felipe Caicedo die Partie noch wendeten. Caicedo traf in der 98. Minute mit dem Kopf. Lazio schloss in der Tabelle bis auf 3 Punkte zu den führenden Inter Mailand und Juventus Turin auf.