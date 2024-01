Legende: Eine Klasse für sich Kevin De Bruyne. IMAGO / PA Images

Premier League: ManCity bleibt an Liverpool dran

Manchester City hat in Newcastle einen harterkämpften, aber verdienten 3:2-Sieg eingefahren. Zum Mann des Spiels avancierte Kevin De Bruyne. Der Belgier wurde in der 69. Minute eingewechselt. Fünf Minuten später traf er zum 2:2 – mit einem Schuss durch die Beine von Nati-Verteidiger Fabian Schär bei den «Magpies». In der Nachspielzeit zauberte De Bruyne ein zweites Mal. Seine punktgenaue Vorlage landete bei Oscar Bobb, der das 3:2 markierte. Mit den drei Punkten bleibt die Equipe von Pep Guardiola Leader Liverpool auf den Fersen.

Serie A: Napoli in letzter Sekunde

Meister Napoli sucht in der Serie A weiter seine Glanzform der Scudetto-Saison. Am 20. Spieltag besiegten die Süditaliener den Tabellenletzten US Salernitana zuhause erst durch ein Last-Minute-Tor (90.+6) von Amir Rrahmani mit 2:1. Antonio Candreva hatte die Gäste in Führung gebracht (29.), Matteo Politano glich noch vor der Pause aus. Dank des insgesamt erzwungenen Siegs (20:6 Torschüsse) kletterte Napoli zumindest zunächst auf den Conference-League-Rang 6.