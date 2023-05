Legende: Trifft doppelt gegen Hertha Köln-Verteidiger Timo Hübers. imago images/Chai v.d. Laage

Bundesliga: Köln schiesst Hertha ab

Eine Woche, nachdem das 2:1 gegen Stuttgart wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf gebracht hatte, musste Hertha Berlin die 19. Niederlage einstecken. Auswärts in Köln unterlag man deutlich mit 2:5. Das Spiel bot vor allem in der 1. Halbzeit dank Abwehrschwächen auf beiden Seiten beste Unterhaltung. Das Heimteam ging zunächst in Führung, ehe Hertha das Spiel bis zur 33. Minute zum 2:1 drehen konnte. Die Freude beim Tabellenletzten währte jedoch nicht lange, noch vor der Pause lag man wieder 2:3 zurück. Köln-Verteidiger Timo Hübers war per Kopf für das 2:2 verantwortlich; in der 2. Halbzeit sorgte er mit dem 4. Tor dann nicht nur für die Vorentscheidung, sondern auch für die Szene des Abends. Mit der Hacke versorgte er den Ball sehenswert in den Maschen. Bei noch 2 verbleibenden Runden steht Hertha kurz vor dem Abstieg.

Serie A: Lazio rettet 1 Punkt

Lazio Rom hat die 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen in extremis abgewendet. Sergej Milinkovic-Savic traf in der 95. Minute zum 2:2 und rettete dem Heimteam gegen Lecce damit 1 Punkt. Dank einem Doppelpack von Remi Oudin (45./51.) hatte der Tabellen-16. lange mit 3 Punkten liebäugeln können.