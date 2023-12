Legende: Nur in dieser Szene obenauf Fabian Schär stützt sich auf Tottenhams Richarlison auf – der Brasilianer gibt die Antwort mit zwei Toren. Imago/Action Plus

Premier League: Newcastle geht bei Tottenham unter

Die Hoffnungen von Newcastle, im englischen Meisterrennen mitzumischen, zerplatzen allmählich. Das Team mit Innenverteidiger Fabian Schär musste sich bei Tottenham mit 1:4 geschlagen geben. Es war die 2. deutliche Auswärtsniederlage binnen 4 Tagen. Das Ehrentor erzielten die «Magpies» erst in der Nachspielzeit. Derweil kam Manchester City (ohne den verletzten Erling Haaland) bei Abstiegskandidat Luton zu einem mühevollen 2:1-Sieg. Bernardo Silva und Jack Grealish (65.) drehten die Partie in der 2. Halbzeit binnen 3 Minuten. Nati-Verteidiger Manuel Akanji wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Ligue 1: Lotomba siegt mit Nizza

Das Spitzentrio in der Ligue 1 bewegt sich im Gleichschritt: Nach den 2:1-Siegen von Leader Paris SG und Monaco (3.) am Samstag gewann das zweitklassierte OGC Nizza am Sonntag mit demselben Resultat. Das Team des Schweizers Jordan Lotomba schlug Reims im eigenen Stadion. Den Gästen gelang durch Yunis Abdelhamid in der 78. Minute der 1:1-Ausgleich, doch Jérémie Boga schlug 4 Minuten später zurück.