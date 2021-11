Legende: Per Penalty erfolgreich Memphis Depay. imago images

Spanien: Barcelona gewinnt das Derby

Dank eines Penalty-Treffers von Memphis Depay ist dem neuen Barça-Trainer Xavi das Debüt im Derby gegen Espanyol geglückt. Der Niederländer war in der 48. Minute zum spielentscheidenden 1:0 erfolgreich. Mindestens bis Sonntag neuer Leader ist Sevilla, das gegen Alaves 2:2 spielte. Meister Atletico Madrid schlug Osasuna 1:0. Den einzigen Treffer erzielte Felipe in der 87. Minute.

Italien: Milan patzt gegen Fiorentina

Trotz 2 Treffern von Zlatan Ibrahimovic ist Milan beim 3:4 gegen Fiorentina erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz gegangen. Dusan Vlahovics 2. Tor zum 4:2 bedeutete letztlich die Entscheidung. Atalanta Bergamo, nächster Gegner von YB in der Champions League, präsentierte sich ohne Remo Freuler beim 5:2 gegen Spezia in Torlaune.

Frankreich: Messi schiesst 1. Ligue-1-Tor

In seinem 6. Spiel erzielte Lionel Messi beim 3:1-Heimsieg von Paris Saint-Germain gegen Nantes das erste Tor in der Ligue 1. Der Argentinier traf kurz vor dem Ende zum Schlussresultat. PSG musste um den 12. Sieg im 14. Spiel zittern. In der 65. Minute sah Goalie Keylor Navas nach harter Intervention die rote Karte.