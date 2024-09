Legende: Jubelnde «Spurs» Pedro Porro (l.) und Cristian Romero (m.) freuen sich zusammen mit Torschütze Dominic Solanke über das 3:0. Imago/Offside Sports Photography

Premier League: Manchester United weiter im Tief

Tottenham hat am 6. Spieltag der Premier League bei Manchester United gleich mit 3:0 gewonnen. Brennan Johnson brachte die «Spurs» bereits in der 3. Minute auf die Siegerstrasse. Kurz vor der Pause erwies Bruno Fernandes seinem Team dann einen Bärendienst. Der Portugiese flog nach einem Tritt mit offener Sohle gegen das Schienbein von James Maddison vom Platz. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste dann schnell für die Entscheidung. Dejan Kulusevski erzielte in der 47. Minute akrobatisch das 2:0 und Neuzugang Dominic Solanke war in der 77. Minute für den Schlusspunkt zuständig. Das kriselnde Team von Erik ten Hag musste nach dem Derby gegen Liverpool dabei bereits zum 2. Mal in dieser Saison eine 0:3-Heimpleite hinnehmen und rutschte in der Tabelle nach bisher lediglich 5 Toren in 6 Partien auf Rang 12 ab. Die Londoner verbesserten sich indes auf Platz 8 und hielten den Anschluss an die internationalen Ränge.