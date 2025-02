Per E-Mail teilen

Legende: Erzielte seine Saisontore 4 und 5 Dan Ndoye. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Ndoye trifft doppelt

Dan Ndoye hat in der Serie A seine Saisontore 4 und 5 erzielt und damit wesentlich zu Bolognas 3:2-Sieg gegen Torino beigetragen. Der Nati-Stürmer traf zum 1:0 und mittels Penalty zum 2:2 und hielt sein Team damit im Spiel. Die Entscheidung fiel in der 90. Minute, als dem eingewechselten Cristiano Biraghi ein Eigentor unterlief. Remo Freuler spielte bei Bologna durch, Michel Aebischer wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Premier League: Brighton düpiert Chelsea

Chelsea hat gegen Brighton eine empfindliche 0:3-Schlappe kassiert. Trotz 70 Prozent Ballbesitz gelang es den Londonern nicht, das Heimteam in ernsthafte Bedrängnis zu bringen. Die Tore für Brighton erzielten Yankuba Minteh (2) sowie Kaoru Mitoma. Chelsea verpasste es damit, Boden auf die Top 3 der Tabelle gutzumachen.

Bundesliga: Leipzig nur Remis

RB Leipzig ist weiter auf der Suche nach Konstanz. Das Team von Marco Rose kam bei Augsburg zum Auftakt des 22. Spieltags nicht über ein 0:0 hinaus und muss damit den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen. In den vergangenen sechs Ligaspielen gelang Leipzig nur ein Sieg.

Resultate