Legende: Drückte dem Derby den Stempel auf Phil Foden. Imago/Pro Sports Images

Premier League: City bezwingt United im Manchester-Derby

Manchester City hat in der Premier League einen hochverdienten 3:1-Sieg im Prestigeduell mit Stadtrivale ManUnited gefeiert. Phil Foden traf in der 2. Halbzeit doppelt (56./80.) und drehte so einen frühen 0:1-Rückstand. Sein erster Treffer war dabei genauso eine Augenweide wie das einzige Tor von United durch Marcus Rashford (8.): Beide Ausnahmekönner hämmerten den Ball aus der Distanz unter die Latte. Die grösste Chance der Partie vergab der eigentliche Torgarant Erling Haaland, als er aus 2 Metern Entfernung einen Volley übers Tor setzte. In der Nachspielzeit holte der Norweger dann Verpasstes nach. In der Tabelle rücken die «Citizens» wieder auf 1 Punkt an Leader Liverpool heran.