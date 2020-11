Italien: Milan dank Ibrahimovic

Die AC Milan kann weiterhin auf ihren Starstürmer zählen. Zlatan Ibrahimovic erzielte die ersten beiden Treffer zum 3:1-Sieg bei Napoli, den ersten in der 20. Minute mit einem Kopfball aus 12 Metern. Damit hat der Schwede auch in seinem 6. Serie-A-Einsatz in dieser Saison getroffen und steht mit 10 Toren vor Juves Cristiano Ronaldo an der Spitze der Torschützenliste. Neben Milan, das erneut die Tabellenspitze eroberte, bleibt auch Sassuolo (2:0 bei Verona) weiter ungeschlagen.

Frankreich: Racioppi mit Riesen-Bock

Der Schweizer U21-Nationalgoalie Anthony Racioppi leistete sich in seinem 2. Einsatz in Frankreichs Ligue 1 einen schlimmen Patzer. Der Genfer verschuldete die 0:1-Heimniederlage von Dijon gegen Lens mit einem unnötigen Dribbling. In der 23. Minute versuchte Racioppi, Stürmer Arnaud Kalimuendo auszuspielen, verlor dabei aber die Kontrolle über den Ball und versenkte via Gegenspieler den Befreiungsversuch im eigenen Tor. Racioppi hatte 2 Wochen zuvor in Metz (1:1) sein Debüt in einer Profiliga gegeben und dabei gleich einen Penalty pariert. Auch gegen Lens zeigte er nach seinem Fehler einige gute Interventionen.