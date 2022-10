Frankreich: Embolo trifft erneut – Mvogo verblüfft mit Lorient weiter

Breel Embolo hat Monaco im Lokalduell mit Montpellier zum Auswärtssieg geführt. Der Schweizer Natistürmer, der sich bereits am letzten Wochenende gegen Nantes in die Torschützenliste eingetragen hatte, markierte kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0 für die Monegassen. Weniger erfolgreich verlief der Tag für seinen Schweizer Nati-Kollegen Jonas Omlin im Tor der Gastgeber: Er musste sich in der 80. Minute ein zweites Mal bezwingen lassen. Besser als Omlin lief es seinem Landsmann Yvon Mvogo. Der 28-jährige Schlussmann kletterte mit Lorient dank eines 2:1-Erfolges in Brest auf Rang 2.

Spanien: Barcelona wieder Spitzenreiter

Barcelona und Real Madrid werden am kommenden Sonntag punktgleich in den «Clasico» steigen. Nachdem die «Königlichen» schon am Samstag mit 1:0 bei Getafe gesiegt hatten, zogen die «Blaugrana» am Sonntag nach. Einziger Torschütze im Duell mit Celta Vigo war Pedri in der 17. Minute. Barcelona liegt aufgrund der besseren Tordifferenz vor Real Madrid an der Spitze.

Italien: Napoli richtet es in der Schlussphase

Auch in Italien hatten vor dem 9. Spieltag mit Napoli und Atalanta zwei Teams punktgleich an der Spitze gelegen. Weil die Bergamasken auswärts bei Udinese, dem Überraschungsteam der noch jungen Saison, nicht über ein 2:2 hinauskamen und Napoli bei Cremonese mit 4:1 gewann, liegen die Süditaliener neu alleine an der Spitze der Serie A. Die Entscheidung beim Aufsteiger führte Napoli jedoch erst spät herbei. Giovanni Simeone gelang in der 76. Minute das 2:1, Hirving Lozano und Mathias Olivera sorgten tief in der Nachspielzeit für den Schlusstand.