Legende: Seltenes Bild Montpellier bejubelt den erst dritten Saisonsieg. Keystone/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Ligue 1: Bitterer Abend für Embolo

Vor einer Woche noch Torschütze gegen Nantes hat Breel Embolo mit Monaco keinen Abend nach Wunsch erlebt. Die Monegassen mussten sich zum Auftakt der 18. Runde Schlusslicht Montpellier auswärts 1:2 geschlagen geben. Es war das vierte sieglose Ligaspiel der Monegassen in Folge. Nach einer halben Stunde brachte Captain Thilo Kehrer Monaco standesgemäss in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Musa al-Taamari das Spiel mit einer Doublette. Am Ursprung des zweiten Tores (82.) stand ein Ballverlust des 5 Minuten zuvor eingewechselten Embolo gegen Landsmann Becir Omeragic. Goalie Philipp Köhn war bei Monaco Ersatz, Denis Zakaria fehlte krankheitsbedingt.

