Legende: Trägt sich erneut in die Torschützenliste ein Breel Emolo (m.). Imago/Sipa USA/Archiv

Frankreich: Embolo mit Tor zum Rekord

Breel Embolo bleibt in Frankreich weiter in Skorerlaune. Beim 3:2-Sieg seines Klubs Monaco zuhause gegen Auxerre war er mit dem 3:1 (82. Minute) um die Siegsicherung bemüht. Für den zuvor eingewechselten Nati-Stürmer war es bereits Saisontreffer Nummer 11 in der Ligue 1 – ein persönlicher Rekord. Die Monegassen halten sich dank den 3 Punkten auf Rang 4 und damit knapp hinter den Champions-League-Plätzen.

Frankreich: PSG siegt und verliert Mbappé

Nach einer Niederlage und einem Remis hat der Tabellenführer zum Siegen zurückgefunden: PSG gewann in der Ligue 1 auswärts bei Montpellier mit 3:1. Fabian Ruiz (55.) und Lionel Messi (72.) brachten den Meister auf die Siegerstrasse. Einen schwarzen Abend zog derweil Superstar Kylian Mbappé ein: Bereits nach 8 Minuten verschoss er einen Penalty, der allerdings wiederholt werden musste. Mbappé sah aber auch seinen 2. Versuch pariert. Nur 10 Minuten später musste der PSG-Topskorer nach einem gegnerischen Rempler unter Schmerzen verletzungsbedingt vom Platz.

Legende: Liegt nach Rempler flach Kylian Mbappé mit einem durchzogenen Abend. Keystone/AP/Thibault Camus