Legende: Netzte erstmals seit dem 10. Januar wieder für Monaco ein Breel Embolo. Imago/Icon Sport

Ligue 1: Embolo führt Monaco auf Rang 2

Breel Embolo hat in der französischen Meisterschaft das Verfolgerduell zwischen Monaco und Nizza entschieden. Der Schweizer Stürmer tankte sich in der 73. Minute im Sechzehner durch und erzielte das 2:1-Siegtor. Dank dem Dreier übernahmen die Monegassen Rang 2 von Olympique Marseille, das sich in Reims mit 1:3 geschlagen geben musste. Paris St-Germain liegt nach einem 6:1 bei Saint-Étienne derweil weiter unangefochten an der Tabellenspitze. Die nach wie vor ungeschlagenen Pariser brauchen noch einen Punkt, um die 4. Meisterschaft in Folge sicherzustellen.

LaLiga: Real dreht Spiel gegen Leganes

Trotz eines frühen Penaltytreffers von Kylian Mbappé geriet Real Madrid im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Leganes bis zur Pause in Rückstand. Jude Bellingham und erneut Mbappé, der in der 76. Minute einen Freistoss verwandelte, retteten den «Königlichen» letztlich aber einen 3:2-Erfolg. Damit hat das Team von Carlo Ancelotti punktemässig wieder zu Leader Barça aufgeschlossen, das allerdings noch ein Spiel mehr auszutragen hat. Atletico Madrid hat den Anschluss nach einem 1:1 bei Espanyol Barcelona derweil verloren.

