Ligue 1: Embolo mit 4. Saisontor in Nantes

Die AS Monaco hat zum Auftakt der 17. Runde in der Ligue 1 unerwartet Punkte liegengelassen. Gegen den vormaligen Tabellen-16. kam das Team mit Torhüter Philipp Köhn, Captain Denis Zakaria und Stürmer Breel Embolo nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste gerieten bis zur 47. Minute 0:2 in Rücklage, ehe Embolo (52.) mit seinem 4. Saisontor verkürzte. Mohammed Salisu (59.) traf kurz darauf zum Ausgleich, zu mehr reichte es den Monegassen aber nicht mehr. In der Schlussphase bekundete das Hütter-Team bei einem Lattentreffer des Heimteams gar noch Glück. Monaco liegt bei einem Spiel mehr nun 9 Punkte hinter Leader PSG.

