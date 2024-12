Legende: Nickte per Kopf zum 2:0 ein Breel Embolo. imago images/Sipa USA

Ligue 1: Zweites Saisontor für Embolo

Breel Embolo hat im Heimspiel gegen Toulouse seinen zweiten Saisontreffer in der französischen Meisterschaft erzielt. Der Schweizer Nati-Stürmer wurde erst nach gut einer Stunde eingewechselt und traf 9 Minuten später per Kopfball zum 2:0-Schlussresultat. Für ihn war es der zweite Saisontreffer. Bei den Gästen spielte Vincent Sierro bis zur 70. Minute, bei Monaco kamen Goalie Philipp Köhn sowie Denis Zakaria nicht zum Einsatz.

LaLiga: Barcelona kassiert späten Ausgleich

Der FC Barcelona hat beim Gastspiel bei Betis Sevilla spät Punkte liegengelassen. Die Katalanen kassierten in der 94. Minute den Ausgleich. Trainer Hansi Flick befand sich zu diesem Zeitpunkt längts auf der Tribüne. In der 67. Minute hatte er wegen übermässigen Meckerns die Rote Karte gesehen. Real Madrid kann am Abend mit einem Sieg in Girona bis auf zwei Punkte an Barcelona heranrücken und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.

Resultate