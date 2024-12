Legende: Nickte per Kopf zum 2:0 ein Breel Embolo. imago images/Sipa USA

Ligue 1: Zweites Saisontor für Embolo

Breel Embolo hat im Heimspiel gegen Toulouse seinen zweiten Saisontreffer in der französischen Meisterschaft erzielt. Der Schweizer Nati-Stürmer wurde erst nach gut einer Stunde eingewechselt und traf 9 Minuten später per Kopfball zum 2:0-Schlussresultat. Für ihn war es der zweite Saisontreffer. Bei den Gästen spielte Vincent Sierro bis zur 70. Minute.

Serie A: Ndoye trifft gegen Juve

Dan Ndoye hat beim 2:2 von Bologna gegen Juventus Turin sein drittes Saisontor geschossen. Der Nati-Stürmer traf nach einer halben Stunde zur Führung für die Gäste, die nach der Pause nachdoppeln konnten. Den 2:0-Vorsprung brachte Bologna aber nicht über die Zeit. Samuel Mbangula verhinderte in der 92. Minute Juves erste Saisonniederlage.

LaLiga: Barcelona kassiert späten Ausgleich

Der FC Barcelona hat beim Gastspiel bei Betis Sevilla spät Punkte liegengelassen. Die Katalanen kassierten in der 94. Minute den Ausgleich. Real Madrid kann am Abend mit einem Sieg in Girona bis auf zwei Punkte an Barcelona heranrücken und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.

Resultate