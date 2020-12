England: Nur Remis für ManCity gegen Aufsteiger

Manchester City sieht seine Aufholjagd in der Premier League gebremst. Die «Citizens» kamen zuhause gegen den Tabellenvorletzten und Aufsteiger West Bromwich Albion lediglich zu einem 1:1. Kurz vor der Pause musste City den Ausgleich durch ein Eigentor von Ruben Dias hinnehmen. Ilkay Gündogan hatte die «Skyblues» zuvor in Führung gebracht. Noch schlechter erging es Chelsea. Die Londoner, die sich in die Spitzengruppe der Premier League zurückgekämpft hatten, verloren in Wolverhampton zum 2. Mal in Folge und zum 2. Mal auswärts. Das Siegestor zum 2:1 der «Wolves» erzielte Pedro Neto erst in der 95. Minute.

Resultate Premier League

Spanien: Real gewinnt gegen Bilbao dank Benzema

Real Madrid hat die schwierige Aufgabe Athletic Bilbao in der spanischen Meisterschaft erfolgreich gelöst. Die «Königlichen» gewannen zuhause gegen die Basken mit 3:1. Dabei profitierten die Madrilenen von einem Platzverweis gegen Bilbaos Raul Garcia in der 13. Minute. Karim Benzema sicherte Real mit einem Doppelpack in der 2. Halbzeit die 3 Punkte.