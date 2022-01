Legende: Sein Team kam gegen Wolverhampton nicht auf Touren Ralf Rangnick. imago images

England: Historischer Sieg von Wolverhampton in Manchester

Ralf Rangnick hat mit Rekordmeister Manchester United im 6. Spiel die 1. Niederlage kassiert. Die «Red Devils» verloren am Montag in der Premier League gegen die Wolverhampton Wanderers mit 0:1. Damit liegt United nach 19 Partien mit 31 Punkten weiter nur auf Rang 7, 4 Zähler hinter einem Champions-League-Platz. Routinier Joao Moutinho erzielte in der 82. Minute von der Strafraumgrenze den entscheidenden Treffer für die «Wolves», die erstmals seit 42 Jahren wieder im Old Trafford gewannen.

01:43 Video Rangnick: «Sie waren das bessere Team» (engl.) Aus Sport-Clip vom 04.01.2022. abspielen

Spanien: Sevilla rückt an Real heran

Der FC Sevilla hat aus dem Ausrutscher von Real Madrid Kapital geschlagen und ist bis auf 5 Punkte an den Rekordmeister herangerückt. Der sechsfache Europa-League-Gewinner siegte im andalusischen Duell beim FC Cadiz mit 1:0. Sevilla, für das Lucas Ocampos in der 58. Minute traf, hat eine Partie weniger bestritten als die Königlichen, die am Sonntag beim FC Getafe überraschend 0:1 unterlagen.