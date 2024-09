Legende: Hat seine Mannschaft zum Sieg geführt Thierno Barry. Getty Images/Aitor Alcalde

LaLiga: Barry mit Tor und Vorlage

Villarreal bleibt in Spanien auf Tuchfühlung mit Barcelona und Real Madrid. Das «gelbe U-Boot» gewann das abschliessende Spiel der 8. Runde zuhause gegen Las Palmas mit 3:1. Entscheidenden Anteil am Sieg hatte Thierno Barry. Der Franzose, der erst Ende August vom FC Basel nach Spanien gewechselt war, bereitete das 1:0 vor und erzielte das 2:1 per Kopf gleich selbst. Beim Stand von 1:1 wurde Barry zudem ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Villarreal belegt mit 4 Punkten Rückstand auf Leader Barcelona Rang 3.

Serie A: Sohm für einmal nur Joker

In Italien hat Parma das Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte zuhause gegen Cagliari mit 2:3 verloren. Der Schweizer Simon Sohm, der am letzten Spieltag in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden war, kam zu einem halbstündigen Teileinsatz. Zum Zeitpunkt seiner Einwechslung stand es 0:1 aus Sicht von Parma. Der Siegtreffer gelang Cagliari erst in der 87. Minute durch Roberto Piccoli.